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9 декабря в Омском музыкальном театре состоится уникальный концерт «Сибирский свет. Приношение городу» (6+). Мероприятие войдет в завершающую часть программы «Омск – Культурная столица России 2026».

В концерте прозвучат два произведения: премьера кантаты «Сибирский свет. Четыре лика одного города» для смешанного хора и оркестра и фольклорная сюита «Мы – сибиряки».

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Подготовка к выступлению идет полным ходом. Руководитель молодежного камерного хора «Бель Канто» Татьяна Капустина раскрыла некоторые детали предстоящего концерта. По ее словам, идея кантаты об Омске возникла в прошлом году совместно с композитором Антоном Апасовым и поэтами Сибири. Цель – создать произведение, отражающее красоту города, подчеркнуть характер омичей, сибирские ценности, в числе которых дружба и взаимопомощь.

Совместная работа шла около года. Кантата написана современным композиторским языком, позволяющим точно передать атмосферу и настроение горожан и дух омских улиц. Если сформулировать кратко, философия кантаты – это времена года, различные состояния человеческой души, а также этапы жизни.

Кантата станет первым крупным сочинением о городе Омске, исполняемым оркестром, солистами и хором.

Фото: Сергей Мельников

– Предстоящий концерт – важное историческое событие для развития и роста культурного кода молодежи, которое способствует патриотическому воспитанию, показывая красоту и значимость родного края, – уверена Татьяна Капустина.

Концерт будет необычным: помимо исполнения произведений, зрителей ждет театрализация и видеоряд, создающие особую атмосферу. Это перформанс, который объединяет традиции и современность.

– Очень здорово, что в нашем городе существует содействие инициативам музыкантов. Большая благодарность группе компаний «Трамплин», лично Святославу Николаевичу Капустину, который поддержал идею создания столь значимого произведения для нашего города. Ведь на сегодняшний день большого сочинения кантатно-ораториального жанра об Омске – в исполнении оркестра, солистов, хора – не было, – подчеркнула Татьяна Капустина.

Репетиции проходят регулярно и успешно, омская молодежь демонстрирует свои таланты. О своем отношении к кантате рассказали участники коллектива «Бель Канто».

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По словам студента физфака ОмГУ Ефима Жойдика, подготовка к выступлению началась еще в июне. Длительный период сопровождался все большими наработками, и все больший отклик в душах находили различные темы кантаты.

- В целом по духу кантата действительно настоящая, сибирская, омская. Именно любовь к Омску, из которого никогда никто не уедет, конечно, живет у нас в сердце и будет передаваться зрителям. Чтобы они тоже почувствовали любовь, тепло, гордость и уважение к родному городу, – подчеркнул Ефим Жойдик.

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Студентка факультета искусств ОмГУ Валерия Шлехт рассказала, что репетиции проходят три раза в неделю по 2-3 часа. Кроме того, для достижения наилучшего результата участники коллектива регулярно собираются на дополнительные репетиции, когда поют отдельные партии либо разучивают фрагменты произведений.

- В нашем коллективе все очень заняты, кто-то учится, кто-то работает, но никто ни разу еще не пожалел о потраченном времени. Безусловно, репетиции нам доставляют искреннее удовольствие. Это место, где мы все отдыхаем, наслаждаемся и при этом получается очень хороший результат. Я думаю, что зрители и слушатели произведение оценят. И, безусловно, для нас это колоссальный опыт, потому что мы впервые будем работать с нашим омским дирижером Григорием Вевером, под руководством которого наш хор исполнит кантату вместе с Омским губернаторским камерным оркестром, – уточнила Валерия Шлехт.

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Чем затронула кантата лично ее, поделилась психолог Алена Адмаева.

– Кантата – это большой проект про Омск. Каждый фрагмент – маленькая история, которая по-своему отзывается у каждого в душе. Лично мне очень откликается один из первых фрагментов кантаты – ледоход. Каждую весну, когда пробуждается жизнь, вся сибирская мощь сконцентрирована именно в ледоходе. В целом это произведение, действительно, очень мощное, – уверена девушка.

В концерте «Сибирский свет. Приношение городу» также прозвучит фольклорная сюита «Мы – сибиряки», написанная молодым композитором Вячеславом Комаровским, который работает с детьми и занимается этнографией и фольклором. Сюита сочетает современные и традиционные элементы, отражая культурное многообразие Омской области.

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Итак. Омский музыкальный театр, 9 декабря. Билеты на «Сибирский свет. Приношение городу» еще можно успеть купить и стать свидетелями исторического события.

Видео: медиа «Трамплин»