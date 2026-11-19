vk.ru/omskdrama

В Омске выставили на торги право аренды части первого этажа в здании Омского государственного академического театра драмы на улице Ленина, 8а. На торгах оказались три нежилых помещения общей площадью 32,5 кв. метра, которые предназначены для организации общественного питания работников учреждения. Судя по приложенным к лоту фотографиям, под сдачу предлагают помещения буфета, однако имеющееся на снимках оборудование в состав сделки не входит.

С победителем аукциона планируют заключить договор аренды сроком на три года. Начальная стоимость ежемесячного платежа с учетом НДС составляет 13,3 тыс. рублей, или 411 рублей за кв. метр, при этом шаг аукциона определен в размере 668 рублей. Помимо самой аренды, победителю предстоит отдельно оплачивать коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы по содержанию имущества.

Отметим, что само четырехэтажное здание театра является объектом культурного наследия народов России, что накладывает на арендатора особые обязательства по сохранности помещений.

Ранее стало известно, кто отремонтирует фасад Омского академического театра драмы. Победителем аукциона стало омское ООО «Трестстрой-2000», которым руководит Алексей Шемберко. Ремонт исторического здания на улице Ленина обойдется дешевле первоначальной оценки почти на 13 млн рублей. Подрядчик взялся выполнить работы за 50,9 млн рублей при стартовой цене контракта в 63,7 млн. До конца 2027 года специалисты должны обновить фасад здания, восстановить лепной декор и привести в порядок вход в подвальное помещение.