Фото: vk.ru/missrussiacontest

Уроженка Омска Элеонора Гордиенко вышла в финал конкурса «Мисс Россия – 2026». Всего в решающий этап отобрали 50 участниц из более чем 90 тысяч претенденток. Сейчас девушки находятся в Москве и готовятся к финалу, который пройдет 12 декабря в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Помимо жительницы Омска, за титул поборются девушки из Красноярска и Новосибирска.

Элеонора родилась в Омске, но сейчас живет в Майами. Девушка работает моделью и сотрудничает с американским агентством Ford Models и испанским агентством Uno Model. Кроме того, она с детства профессионально занимается художественной гимнастикой и уже четыре года состоит в сборной США. Сейчас Гордиенко учится на архитектора на пятом курсе Массачусетского технологического института и свободно владеет русским, английским и испанским языками.

Среди конкурсанток – студентки престижных вузов, спортсменки, представительницы творческих профессий и молодые специалисты. В рамках подготовки к финалу девушкам предстоят конкурс талантов и показ национальных костюмов.