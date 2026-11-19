Фото: omsk.kp.ru

Проект реставрации особняка Печокас на улице Орджоникидзе, 14 получил положительное заключение экспертизы. Здание 1910–1911 годов постройки – объект культурного наследия регионального значения, сейчас в нем живет общежитие № 6 Омского государственного медицинского университета. Заказчиком проекта выступает сам вуз, сообщает «Омскрегион».

Проектом предусмотрено восстановление фасада, ремонт кровли и обновление внутренних помещений. Специалистам предстоит взяться за штукатурку, исторические архитектурные элементы и парадное крыльцо, а также заменить окна и двери. Кроме того, в планах – ремонт стропил, кирпичной кладки и слуховых окон, металлическое покрытие и новая водосточная система.

Внутри здания обновят полы, стены и потолки, восстановят лестницы и вестибюль, а также историческую лепнину и декоративные элементы. Фасад особняка украшает живописное панно на керамической плитке с изображением реки и лодок.

До революции здание принадлежало Александре Печокас. В разные годы в нем размещались контора Кузнецких каменноугольных копей, землемерное училище, школа для взрослых и учебное заведение для подготовки председателей колхозов. После реставрации особняк продолжат использовать как студенческое общежитие.

Сейчас проект проходит общественные обсуждения в региональном министерстве культуры. Когда начнется ремонт, пока неизвестно.