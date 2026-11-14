Штрафуют часто: омичам рассказали, куда жаловаться на «раскопки» во дворах

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В Омской области ресурсоснабжающие компании, оставившие после ремонта коммуникаций разрытые участки, привлекают к административной ответственности. Об этом в эфире «12 канала» заявил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

По его словам, за приведением территории в порядок после плановых и аварийных работ следит департамент контроля мэрии. Перед началом земляных работ подрядчик обязан известить чиновников, после чего специалисты приезжают на объект и фиксируют дату старта и сроки завершения. Если ремонт закончен, а благоустройство не восстановлено, нарушителю выписывают штраф.

– Штрафуют часто, есть нерадивые компании, которые могут раскопать и бросить. Потом администрация округа выявляет раскопку и проходит разбирательство. Также в этом вопросе нам помогают сотрудники прокуратуры области и города, – пояснил Шнипко.

Санкции применяются регулярно, поскольку недобросовестные организации встречаются нередко. Выявить брошенный участок помогает администрация округа, которая затем проводит разбирательство. Поддержку в этой работе оказывают также сотрудники прокуратуры.

Особое внимание уделяют адресам, где благоустройство не восстанавливают слишком долго. Такие участки включают в повестку еженедельного штаба по теплоснабжению, заседания которого проходят каждый понедельник. На этих совещаниях министр дает поручение оперативно привести территорию в порядок.

– Где длительно восстанавливается благоустройство, эти адреса и участки выносят на наш штаб, который проходит по понедельникам, и я даю поручение в срочном порядке восстановить, у меня благодаря губернатору появилось такое право, – добавил министр.

Таким образом, контроль за раскопками ведется сразу на нескольких уровнях – от муниципального департамента до областной прокуратуры.