Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством круизной компании «Водоход». Стороны рассмотрели перспективы развития пассажирских перевозок по Иртышу, в том числе организацию речных прогулок в Омске и запуск маршрутов в другие населенные пункты региона.

Одной из тем переговоров стало возможное включение Омска в маршрутную сеть экскурсионных рейсов компании. Это позволило бы расширить выбор вариантов для путешествий по Иртышу и сделать региональную столицу одним из пунктов речных туристических маршрутов.

Также участники встречи обсудили перспективы организации регулярных пассажирских перевозок за пределы Омска. Среди возможных направлений назвали Ачаир и Большеречье. Таким образом, речь шла не только о развитии речных прогулок в черте города, но и о расширении возможностей для поездок по реке в другие части Омской области.

Виталий Хоценко отметил, что у речного туризма есть потенциал для развития, а прогулки по Иртышу вызывают интерес у жителей региона. Расширение маршрутной сети могло бы разнообразить варианты отдыха и путешествий для омичей, а также сделать доступнее поездки по водным маршрутам.