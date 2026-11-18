Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на XX Международном форуме и выставке «Транспорт России», который проходит в рамках «Транспортной недели – 2026». На региональном стенде представили ключевые инфраструктурные проекты, в том числе строительство аэропорта «Омск-Федоровка» и Северного обхода Омска.

Оба проекта получили поддержку президента России Владимира Путина. Их реализация имеет стратегическое значение для развития транспортной системы региона, повышения его доступности и укрепления экономических связей с другими территориями.

Еще одной темой обсуждения стало развитие речного транспорта на Иртыше. Губернатор и профильные специалисты планируют рассмотреть возможности организации туристических рейсов. Такие маршруты могут расширить транспортное сообщение и повысить туристическую привлекательность главной водной артерии Омской области.

Форум «Транспорт России» проходит в Москве с 18 по 20 ноября в рамках XX Транспортной недели. Деловая программа в этом году разделена на тематические дни. 18 ноября посвящено регионам России, реализации национальных проектов и повышению транспортной связанности территорий.