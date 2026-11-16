Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В 2027 году государственную поддержку на приобретение или строительство жилья предоставят молодым семьям из Омска и муниципальных районов региона. На эти цели направят более 86 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Сохранить одну из востребованных мер поддержки поручил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Решение о предоставлении выплат 44 семьям приняли на заседании регионального правительства под председательством главы области. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Семья» и направлено на создание условий для улучшения жилищной обеспеченности молодых жителей региона.

Размер субсидии может составить до 35% расчетной стоимости жилья. Полученные средства семьи вправе направить на строительство собственного дома, покупку квартиры или погашение ипотечного кредита. Также выплату можно использовать для внесения первоначального взноса по ипотеке.

Претендовать на участие в программе могут молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Еще одно обязательное условие – семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. При этом участие в программе позволяет частично компенсировать расходы на жилье и снизить финансовую нагрузку при решении жилищного вопроса.

Заявления на получение субсидии принимают органы местного самоуправления по месту регистрации семьи. Именно туда необходимо обращаться для подачи документов и оформления участия в программе.