Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

В Омске многодетная мать Юлия Сычева начинала с продажи украшений на маркетплейсах, а в 2023 году сменила нишу и занялась детскими фартуками для творчества. За 2025 год она продала более 25 тысяч таких изделий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Фартуки омского производства покупают не только в России, но и в Беларуси, Армении, Казахстане и Узбекистане. Конструкцию Сычева разработала сама: собственные лекала, цельные рукава и застежка на липучке. Шьют фартуки из тканей оксфорд и дюспо, а для детей старше 12 лет предпринимательница создала отдельную линейку.

За помощью Юлия обратилась в центр «Мой бизнес» Омской области, который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты центра помогли оформить документы и защитить авторские права на конструкцию фартука.

Сейчас многодетная мать работает над выпуском дождевиков и чехлов для колясок.