Фото: Omskinform.ru

В Москве на форуме «Транспорт России» Омская область показывает два своих главных транспортных проекта – аэропорт Омск-Федоровка и Северный обход. Выставка открылась 18 ноября и продлится до 20-го в рамках Транспортной недели, а деловая программа первого дня посвящена регионам.

Оба проекта ранее поддержал президент России Владимир Путин. Губернатор Виталий Хоценко участвует в форуме вместе с региональной делегацией.

Помимо презентации проектов, делегация обсудит с представителями отрасли запуск туристических рейсов по Иртышу и перспективы реализации самих проектов. В программе дня – реализация национальных проектов и повышение транспортной связанности территорий.