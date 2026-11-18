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Омский НПЗ «Газпром нефти» помогает школьникам познакомиться с востребованными специальностями нефтеперерабатывающей отрасли. В рамках Единого дня открытых дверей ученики вместе с родителями посетили Омский промышленно-экономический колледж, где смогли попробовать себя в нескольких рабочих профессиях.

Практические занятия прошли в мастерских образовательно-производственного кластера, созданного в колледже по федеральному проекту «Профессионалитет». Под руководством преподавателей школьники работали на VR-тренажерах, задавали технологические параметры и управляли виртуальными установками, учились сваривать полипропиленовые трубы и знакомились с приемами обработки металла. Ребята примерили на себя роли операторов технологических установок, сварщиков, электромонтеров и других специалистов.

Пока школьники участвовали в профессиональных пробах, их родители узнали об условиях поступления, особенностях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска. Гостям также показали мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, приближенным к тому, что используется на действующем производстве.

При поддержке Омского НПЗ колледж готовит специалистов по 21 востребованному направлению. Среди них – оператор технологических установок, лаборант химического анализа, машинист компрессорных установок и электромонтер. Подготовка ведется на базе специального центра, в котором оборудованы восемь технических зон и установлено более 3 тыс. единиц оборудования. Здесь используют компьютерные и VR-тренажеры, а также современное программное обеспечение.

Содержание обучения специалисты ОНПЗ формируют совместно с преподавателями колледжа. Они также ежегодно обновляют 17 образовательных программ с учетом требований отрасли. Поступающим после 9-го класса доступны 13 программ, после 11-го – четыре.

— Нам важно, чтобы школьники выбирали профессию осознанно и еще до поступления могли наглядно представить, чем им предстоит заниматься. Поэтому Омский НПЗ помогает ребятам и их родителям познакомиться с востребованными специальностями нефтеперерабатывающей отрасли. Такой практический опыт помогает соотнести свои интересы с задачами будущей профессии. На предприятии ждут выпускников колледжа и готовы помогать им на каждом этапе профессионального пути. На ОНПЗ для молодых специалистов созданы все условия для построения успешной карьеры, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин подчеркнул, что профессиональные пробы помогают будущим абитуриентам лучше понять специфику рабочих специальностей и определиться с выбором.

— Единый день открытых дверей – важное событие для организаций среднего профессионального образования, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Это возможность рассказать будущим абитуриентам о профессиях, которым можно обучиться в нашем колледже. Мы приглашаем и родителей: их мнение часто играет важную роль при выборе профессии. На профессиональных пробах ребята могут не только узнать об особенностях рабочих профессий, но и попробовать себя в деле. Под руководством амбассадоров «Профессионалитета» они измеряют электрические параметры, собирают устройства, выполняют простые слесарные операции, – сказал Сергей Коровин.