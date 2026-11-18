Фото: пресс-служба ОмГАУ

Омская область второй год подряд удерживает второе место в Национальном рейтинге по уровню кластерного развития. Итоги объявили на Российском промышленном форуме в Уфе, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Омской области.

Первое место в рейтинге досталось Республике Башкортостан, третье – Рязанской области. Церемония награждения прошла в Уфе на площадке форума.

Организатор рейтинга – Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минпромторга РФ. В министерстве отметили, что высокая позиция Омской области говорит об эффективной работе региональной команды по созданию благоприятных условий для развития промышленных кластеров, а также о слаженном взаимодействии предприятий, научных организаций и органов власти.