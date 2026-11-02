Лифтовики из Омска остались с носом: долги на 695 миллионов никому не нужны

Фото: Magnific.com

В понедельник, 2 ноября, стали известны итоги торгов по реализации прав требований омского ООО «ПКФ Сиблифт». Ни один из лотов не заинтересовал покупателей. Сведения об этом опубликованы в протоколах торгов.

На продажу выставлялись права требования задолженности с ряда юридических лиц перед коммерческой структурой. Всего было сформировано 20 лотов, а их совокупная стоимость превысила 695 млн рублей. В числе прочего покупателям предлагалась задолженность перед фирмой со стороны Александры Карповой, которая с начала 2022 года числится ее учредителем.

Так как потенциальные покупатели интереса к предложенным активам не проявили, «ПКФ Сиблифт» сохранит за собой многомиллионные долги.

Напомним, что компания была признана банкротом в марте 2023 года, после чего началась распродажа ее имущества. Предприятие занималось производством и заменой лифтов и лифтового оборудования, а также выступало подрядчиком Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В конце 2025 года был реализован товарный знак, совпадающий с названием фирмы, а также свыше 2 тысяч единиц имущества – среди них 7 транспортных средств, производственное оборудование и нежилые помещения на улице Индустриальной.