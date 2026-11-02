Мэрия Омска дала бизнесу отсрочку по вывескам до мая 2027 года

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Администрации Омска предлагается сдвинуть срок вступления в силу обязательных требований к знаково-информационным системам с 1 сентября 2026 года на 1 мая 2027 года. Как сообщает Торгово-промышленная палата Омской области, законопроект уже готов.

Под знаково-информационными системами подразумеваются вывески, указатели, рекламные конструкции и другие информационные носители, размещенные на улицах города. Положение о ЗИС задает правила их расположения, определяет допустимые цвета и шрифты, а также перечень типов, видов и технических параметров. Новые нормы должны были заработать уже осенью 2026 года.

В Торгово-промышленной палате Омской области полагают, что отсрочка даст предпринимателям возможность переводить свои объекты в соответствие с нормативами постепенно. Кроме того, по мнению специалистов палаты, дополнительное время поможет бизнесу заранее спланировать работы и снизить расходы.