Женский и социальный: в Омске «зачищают» бизнес-клубы

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Стало известно о прекращении деятельности сразу двух некоммерческих объединений, работавших с бизнес-сообществом. Ликвидации подверглись Ассоциация социальных предпринимателей, возглавляемая Игорем Аникиным, и Клуб женского предпринимательства «Сила роста», созданный при участии Юлии Путинцевой, Натальи Быковой и Яны Хлыновой. Соответствующие записи появились в ЕГРЮЛ.

Первая организация действовала с 2016 года и специализировалась на защите интересов бизнесменов, внедрении социальных инициатив и привлечении частных инвестиций в профильную сферу. Вторая структура функционировала с конца 2024 года, а процедура ее закрытия стартовала по решению участников.

После ухода этих структур в регионе продолжают работу порядка пяти крупных предпринимательских сообществ. Среди них областной союз предпринимателей под руководством Ильи Николина, региональное отделение «Опоры России», которое возглавляет Александр Дерябин, «Деловая Россия» во главе с Игорем Антропенко, а также «Омский союз деловых женщин» Ирины Живаевой и деловой клуб «Эталон» Александра Ковалевского.

Отметим, что процесс сокращения подобных объединений наблюдается не первый год. Ранее в Омске уже прекратили деятельность четыре профильные организации, включая местное отделение «Конфедерации деловых женщин», «Клуб деловых людей» и региональное представительство «Лиги предпринимателей России».