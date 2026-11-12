Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Омские строители попали в черный список за срыв ремонта реабилитационного центра

Компания безуспешно пыталась сослаться на трудности с субподрядчиком.
ремонт фасад

Региональное УФАС приняло решение о включении компании «Прайд-Омм-1» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием для жестких мер стало расторжение контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика – Центра реабилитации СФР.

Организация выиграла электронный аукцион на выполнение текущего ремонта фасада здания спального корпуса, обязавшись завершить все работы к 31 июля 2026 года. Однако подрядчик пропустил сроки как на начальной стадии, так и на финальном этапе.

Попытки компании оправдаться проблемами с привлеченным субподрядчиком антимонопольная комиссия сочла несостоятельными из-за отсутствия доказательств.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Омские строители попали в черный список за срыв ремонта реабилитационного центра

Компания безуспешно пыталась сослаться на трудности с субподрядчиком.
ремонт фасад

Региональное УФАС приняло решение о включении компании «Прайд-Омм-1» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием для жестких мер стало расторжение контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика – Центра реабилитации СФР.

Организация выиграла электронный аукцион на выполнение текущего ремонта фасада здания спального корпуса, обязавшись завершить все работы к 31 июля 2026 года. Однако подрядчик пропустил сроки как на начальной стадии, так и на финальном этапе.

Попытки компании оправдаться проблемами с привлеченным субподрядчиком антимонопольная комиссия сочла несостоятельными из-за отсутствия доказательств.

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Рубрика - Экономика/Бизнес