Фото: Минтруда Омской области

Омская компания ООО «Снабремонт», которой руководит Алексей Семенихин, 20 ноября объявила о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве барнаульского ООО «Капитал-строй», возглавляемого Романом Наумовым. Предположительно, причиной стал долг в 5,5 млн рублей.

Барнаульский подрядчик задействован на двух объектах в Омской области. Один из них – ремонт школы в селе Фирстово Большеуковского района стоимостью 88,9 млн рублей. Второй контракт касается строительства социальной деревни в учреждении «Омский дом-интернат» в поселке Северный под Омском за 316 млн рублей, которое должны завершить к концу 2026 года.

Социальная деревня включает пять двухэтажных домов с квартирами для людей, которым требуется медицинское сопровождение и помощь в адаптации к самостоятельной жизни. Рядом находятся уже действующие корпуса «Омского дома-интерната» – учреждение на 420 мест со столовой, а также спортивный и культурно-досуговый блоки.

В 2026 году заказчик уже наложил на исполнителя 10 штрафов на общую сумму 10 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств. Самые крупные санкции пришлись на ноябрь: 7,7 млн рублей и 989,3 тысячи рублей.

Вероятно, «Снабремонт» поставлял материалы или услуги для одной из этих строек. Для этой компании это второе подобное уведомление о банкротстве: ранее она направляла его в адрес ООО СПК «Дорстрой», где с 5 ноября ввели конкурсное производство.