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Омская компания «Альянс-окно» оказалась на грани банкротства из-за крупных финансовых проблем. Как сообщает «СуперОмск», налоговая инспекция выставила фирме задолженность на сумму порядка 13,3 млн рублей, а параллельно процесс о несостоятельности предприятия инициировали налоговики из Саратовской области.

Финансовые трудности компании подтверждают и судебные разбирательства. С конца октября в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается иск к омской фирме от строительной компании АО «СУ-267». Сумма претензий по этому делу составляет 42,9 млн рублей.

Отметим, что «Альянс-окно» работает на рынке производства и установки окон в Омске уже шесть лет, с апреля 2020 года.