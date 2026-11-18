omskinform.ru

Омская область подключилась к инициативе Федеральной антимонопольной службы, направленной на сдерживание цен на востребованную продукцию. Помимо региона, к механизму присоединились Краснодарский край, Республика Марий Эл и Москва, а общее число участников программы достигло 78 субъектов страны.

К заключенным договоренностям между ведомствами и бизнесом уже подключились 14 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций. В их число вошли крупные торговые сети, оптовые поставщики, производители различных товаров, аптечные сети и компании, реализующие строительные материалы.

Действие договоренностей распространяется на социально значимые категории товаров точечно. Речь идет о продовольствии первой необходимости, лекарственных препаратах, а в ряде случаев – о стройматериалах. Как подчеркивают в антимонопольной службе, подобный инструмент позволяет не только удерживать стабильный уровень цен, но и в ряде случаев добиваться их снижения вместе с торговыми наценками.