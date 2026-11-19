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Запрет на вейпы постепенно распространяется на весь Сибирский федеральный округ. В Красноярском крае решение приняли депутаты Заксобрания накануне, 17 ноября. Помимо этого региона, в СФО еще четыре субъекта также решили изъять из розничной продажи эти «парилки». В Республике Алтай закон был принят 30 сентября, в Забайкалье – 21 октября, в Томской области – 5 ноября.

Срок везде одинаков, запрет будет длиться пять лет: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го, кстати, таковы были пожелания, прописанные в федеральном документе, по его итогам планируется проанализировать эффект от введения таких решений.

Готовятся ввести по Сибири

В Омской области законопроект о полном запрете электронных сигарет внесли в Законодательное собрание 20 октября, а 5 ноября состоялись публичные слушания. В Иркутской области проект закона разработала молодежь. Из недр этого края был представлен законопроект 27 октября и единогласно поддержан на заседании, но для дальнейшего рассмотрения документ еще предстоит доработать.

В Алтайском крае со 2 ноября по 1 декабря проходит общественное обсуждение инициативы. Речь идет о временном запрете продажи вейпов с 1 сентября 2027 года по 1 марта 2032-го.

В Кемеровской области законопроект рассмотрят в Заксобрании 20 ноября. В Новосибирской области депутаты городского совета пока только выступили с обращением к представителям законодательной власти региона. Произошло это 30 сентября. И они тоже за запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, а не какие бы то ни было другие ограничения.

Омский вариант

В Омской области работа над документом продолжается, планируется, что на ближайшем заседании Заксобрания закон примут в первом и втором чтениях – пленарное заседание состоится 26 ноября.

Документ предусматривает установление на территории региона запрета на пять лет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки. Омичи решили также ввести ограничения в отношении мест розничной продажи табачной продукции, никотинсодержащей продукции, к тому же с 1 марта 2028 года устанавливается минимальный размер площади торгового объекта, в котором торгуют этой дрянью. Коснутся изменения и размера площади табачного киоска, сейчас разрешено 5 кв. метров, ее заставят увеличить до 10 кв. м.

На заседании Заксобрания, когда проект был представлен, депутаты пообещали жестко контролировать его применение.

«Попкорновая» болезнь

Аргументом в пользу запрета вейпов стали последствия употребления «парилок» для здоровья. Врачи называют их одним из пяти современных трендов, которые повышают риски для молодого сердца.

Никотин и ароматизаторы повреждают сосудистую стенку, повышают риск ишемии. Даже «безникотиновые» вейпы содержат вещества, провоцирующие спазм артерий. Кроме того, курение негативно сказывается на внешности: кожа стареет быстрее, ухудшается состояние зубов и ротовой полости. Пульмонолог ГКБ № 1 им. Кабанова Дмитрий Петров предупреждает, что при нагревании жидкости для вейпов до 300 градусов глицерин и пропиленгликоль, которые имеются в жидкости, распадаются на формальдегид, ацетальдегид и акролеин – а это мощный токсикант, который использовался как боевое отравляющее вещество.

– Особую опасность представляют ароматизаторы: они при нагреве выделяют токсины, повышающие риск развития онкологических заболеваний, – говорит он.

Распыляется жидкость до микронных размеров, попадает в самые дальние отделы дыхательных путей, проявляется как воспаление, образование рубцов, сужение бронхиол. Выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Онлайн-покупки без контроля

Запрет на вейпы вводится постепенно с 2021 года, тогда в России стали действовать несколько ограничений: запрещена реклама электронных сигарет и жидкостей к ним, а также их продажа через интернет. Производителям ограничили содержание никотина, так более 20 миллиграммов на миллилитр считается нарушением.

В ноябре 2025 года в Омской области уже обсуждали возможность полного запрета, но на тот момент ограничились лишь остановками общественного транспорта – с 1 сентября ларьки с «парилками» убрали, но некоторые лишь на несколько метров, ухитряются продавать такую продукцию и по частям: ароматизатор маскируют под кондитерский товар, а никотин и глицерин продают отдельно.

Перемещается продажа таких устройств онлайн, через маркетплейсы. Дистанционную торговлю контролировать будет крайне сложно. К тому же этот бизнес рассматривает соседние регионы, где нет таких запретов. Правда, в Сибири таковых почти не остается.