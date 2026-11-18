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Региональный центр организации дорожного движения Омской области объявил о поиске подрядной организации, которой предстоит обслуживать стационарные комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Соответствующая информация опубликована в материале новостного портала NGS55 от 18 ноября.

Согласно условиям закупки, работы будут вестись с 21 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Обслуживанием охватят 77 камер, размещенных на загородных трассах регионального и федерального значения. Начальная максимальная стоимость контракта определена в размере 8,9 миллиона рублей. Исполнителю предстоит проверять работоспособность оборудования, контролировать его техническое состояние и устранять возникающие неисправности.

Большая часть средств фотофиксации сосредоточена на направлениях из Омска в Тюмень, Новосибирск, Муромцево, Тару и Калачинск.

Заявки от претендентов на участие в торгах принимаются до 25 ноября, а итоги конкурса планируется подвести 27 ноября.