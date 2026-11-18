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В Омске при распределении средств дорожного фонда на 2027 год необходимо уйти от приоритета гостевых маршрутов и обратить внимание на окраины. Об этом сегодня на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования заявил его председатель Дмитрий Лицкевич.

Поводом для дискуссии стало обсуждение проекта бюджета на предстоящий год, в рамках которого администрация Омска планирует направить крупные субсидии на продолжение ремонта центральных магистралей – Красного Пути и проспекта Маркса.

Депутат Анатолий Канунников указал чиновникам на дисбаланс. По его словам, пока в центре города регулярно кладут новый асфальт, жители других округов и окраин вынуждены ездить по разбитым дорогам и грунтовке. Эту позицию поддержал и председатель комитета Лицкевич.

– Советский округ, к примеру, – не гостевой маршрут, но там тоже живут достойные люди, жители нашего города. Надо будет, правда, посмотреть, как распределение финансирования будет идти на будущее, – подчеркнул депутат.

В свою очередь директор департамента финансов Ольга Илютикова заверила парламентариев, что мэрия не делит средства по числу жителей, чтобы малонаселенный частный сектор не остался без денег, а учитывает общий километраж, пути к школам и состояние грунтовых дорог.

Ранее сообщалось, что в Омске отложили капитальный ремонт Сибирского проспекта в Ленинском округе. Проект обновления участка уже готов, но у администрации нет средств на сами строительные работы.