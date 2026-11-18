Администрация Омска

Строительство транспортной развязки в районе улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь обойдется Омску примерно в 600 млн рублей. Такие цифры привел директор департамента строительства городской администрации Александр Маер.

По словам чиновника, непосредственно на работы потребуется около 400 млн рублей. Оставшиеся 200 млн рублей уйдут на вынос сетей ресурсоснабжающих организаций. Разработкой проекта сейчас занимается компания «Автодорпроект». Дополнительные сложности создает то, что будущий объект пройдет над законсервированными сооружениями омского метрополитена, из-за чего нужны согласования.

Все формальности, как ожидается, будут улажены к апрелю. Затем мэрия намерена подавать заявки во все программы, чтобы получить софинансирование из федерального и областного бюджетов. Точные сроки, когда средства на развязку действительно появятся, пока не определены.