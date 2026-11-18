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В Омске границы городских лесов вынесут на карту градостроительного зонирования и выведут из-под действия обычных строительных регламентов, чтобы защитить зеленые зоны от хаотичной застройки. Об этом на заседании комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев.

Необходимый документ разработали специалисты территориального градостроительного института «Красноярскгражданпроект», чтобы привести городские карты в строгий порядок и состыковать их с актуальными данными ЕГРН.

Как пояснил директор департамента, сейчас реальные границы омского лесничества в ряде мест накладываются на другие территориальные зоны, создавая правовую путаницу.

– На карте градостроительного зонирования появится новое условное обозначение – территории городских лесов. Проектом предлагается отобразить на карте территории городских лесов Омского лесничества, изложить в новой редакции 155 территориальных зон, исключить 161 территориальную зону, привести в соответствие со сведениями ЕГРН 347 территориальных зон, – сообщил Воробьев.

После того как изменения вступят в силу, стандартные правила застройки перестанут распространяться на лесные участки – использовать эти земли разрешат исключительно по жесткому лесохозяйственному регламенту, который был утвержден городской администрацией в прошлом году.

Ранее сообщалось, что омичи добились отмены решения полиции о вырубке деревьев около «Рассвета».