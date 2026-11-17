Фото: Freepik.com

Эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Александр Кузнецов назвал периоды, когда уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск выгоднее всего с финансовой точки зрения. По словам специалиста, при планировании отдыха работникам на окладе стоит ориентироваться на количество рабочих дней в календаре.

– Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска – количество рабочих дней в месяце, – приводит слова юриста «РИА Новости».

По словам эксперта, в 2027 году самыми выгодными для отдыха месяцами станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из них насчитывается по 22 рабочих дня. Такая закономерность связана с механикой расчета отпускных, которые вычисляются на основе среднего дневного заработка за последний год.

Соответственно, чем больше рабочих дней в конкретном месяце, тем меньше сотрудник теряет в финансах, меняя зарплату на отпускные выплаты.

В то же время юрист не советует уходить в отпуск в январе, феврале и мае. Из-за обилия праздничных дней рабочих смен в этих месяцах оказывается меньше, стоимость каждого отдельного дня возрастает, и брать отдых в эти периоды становится финансово невыгодно.