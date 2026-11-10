Зимой омичи смогут махнуть на зарубежный курорт без пересадок

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Омский аэропорт обнародовал расписание рейсов на зимний период, в которое вошли долгожданные прямые перелеты на тайский остров Пхукет. Отправиться на курорт в Андаманском море путешественники смогут 1, 8, 13, 20, 24 и 25 декабря.

На выбор пассажирам предлагают различное время вылета в ночные и вечерние часы, а сама дорога займет около восьми часов. Направление обслуживают авиакомпании «Северный ветер» и Azur air, стоимость билетов пока держится в секрете.

Кроме того, в декабрьской полетной программе появилось еще одно востребованное южное направление – прямые перелеты в египетский Шарм-эль-Шейх. Доставкой пассажиров на этот курорт займется перевозчик Red Sea Airlines.