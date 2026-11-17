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На днях бывшие студентки Омского музыкально-педагогического колледжа обвинили преподавателя, народного артиста России Александра Гончарука в неподобающем поведении. По словам девушек, их мастер слишком многое позволял себе с подростками.

Сразу несколько бывших и нынешних студенток колледжа записали видео с подобными рассказами и выложили их в соцсети. Рассказать обо всем раньше девушкам, по их словам, мешало давление со стороны Александра Гончарука и его авторитет в актерской среде. К тому же, по словам некоторых выпускниц, руководство учебного заведения знало о ситуации, но покрывало преподавателя.

Отметим, что нынешний директор колледжа Галия Клевакина уже назвала все обвинения бредом и ложью. Однако позже стало известно, что в учебном заведении проведут служебную проверку. О проверке заявил и следственный комитет. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже потребовал представить ему подробный доклад о результатах этих проверочных мероприятий.

«Девки хвастаются»

Отметим, что бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» работает он уже больше 55 лет. В колледже обучают не только актерству, но также музыке, изобразительному искусству, дизайну, рекламе и педагогике.

По словам некоторых выпускников, про актеров в колледже и раньше ходили разные слухи. Как рассказала корреспонденту РИА «Омск-информ» одна из выпускниц, с другого направления, знакомые девочки и правда рассказывали ей о подобных отношениях с преподавателем. Однако тогда это не вызывало беспокойства.

– В 15 лет я воспринимала это скорее как «девки хвастаются». А труппа Александра Гончарука в то время делала спектакли, где девочки одевались, как проститутки или зайчики. Очень открытые костюмы, мини-юбки, хвостики... Но такие спектакли он обычно не выставлял на всеобщее обозрение, а показывал на частных мероприятиях. Смеха ради, – рассказала омичка.

А с парнями из группы Александра Гончарука, по словам выпускницы, было неприятно и даже невозможно общаться. Они «строили из себя не пойми что».

Думала, что это нормально

По словам девушки, руководство учебного заведения, действительно могло знать о происходящем и молчать. В колледже никогда не хотели шумихи.

– Я даже не удивилась, что такая история произошла. Не удивлюсь, если директор и правда покрывала. В колледж никто идти работать не хочет, потому набирают кого попало. Бывает, что кого-то увольняют, а потом возвращают как ни в чем не бывало, – рассказывает выпускница колледжа.

Блатные гастроли

При этом с неприятными и даже пугающими ситуациями сталкивались не только студенты с актерского направления. Других учащихся колледжа это тоже касалось.

– Из личного опыта, когда мне было лет 18, мы ездили выступать в разные учреждения, например в тюрьмы, где мужики сидели по несколько раз за убийства, расчлененку. Ребята с актерского тоже ездили с нами. И я раньше тоже думала, что это нормально, и потому не рассказывала, – отметила девушка.

Во время таких выступлений, по словам девушки, около каждого ряда стояли полицейские. А девочкам советовали не смотреть в глаза заключенным, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

В целом обстановка в учреждении, если опираться на сведения его бывшей выпускницы, сложилась, мягко говоря, странная. И обычаи здесь тоже весьма любопытные. Впрочем, наверняка это всего лишь одна точка зрения. В скандале с известным актером наверняка разберутся следственные органы.