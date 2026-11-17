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Тюкалинский городской суд вынес приговор 38-летнему водителю Малиновской школы, по вине которого в ДТП погиб 12-летний ребенок. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, днем 10 мая школьная «Газель» под управлением 38-летнего мужчины двигалась по трассе Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. На 520-м километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом DAF XF 480 FT.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь детей. Один из них – 12-летний мальчик – скончался от полученных травм. Остальных детей, а также водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Мужчина признал свою вину.

При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинителя, а также семейное положение подсудимого: на его иждивении находятся шестеро малолетних детей. В итоге мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запретили управлять транспортными средствами.

Суд также рассмотрел иск родителей погибшего мальчика о компенсации морального вреда. В результате с Малиновской школы постановили взыскать 2 млн рублей. При этом требования семьи удовлетворили лишь частично.

Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть возможность обжаловать решение суда.