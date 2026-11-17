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Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеоролик с уличной дракой. Камера, установленная у подъезда жилого дома на улице Багратиона, запечатлела, как несколько человек избивают мужчину.

Личности всех участников потасовки удалось установить по горячим следам. После этого сотрудники уголовного розыска доставили их в отдел полиции.

Предварительно выяснилось, что до массовой драки произошел другой конфликт. Его участниками стали 27-летний мужчина и 64-летний житель Омска. В подъезде дома на улице Багратиона молодой человек избил оппонента, которого впоследствии госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. При этом нападавший ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. Позже трое знакомых пострадавшего решили вступиться за товарища.

В итоге троих мужчин в возрасте 32, 38 и 45 лет привлекли к административной ответственности за побои. А в отношении 27-летнего участника конфликта начали уголовное преследование по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили в изолятор временного содержания.