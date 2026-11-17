Omskinform.ru

В одном из многоквартирных домов Омска произошел крупный пожар. На улице Дмитриева вспыхнули балконы, расположенные на пятом и шестом этажах. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:43. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из дома самостоятельно вышли 35 человек, включая восьмерых детей. Еще четырех жильцов спасли сотрудники газодымозащитной службы. Двое из них – несовершеннолетние.

Отметим, что к 14:25 распространение огня удалось остановить. На данный момент сотрудники выясняют обстоятельства и подробности произошедшего.