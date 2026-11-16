Фото: vk.com/55mvd

В селе Троицком Омского района сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания в многоквартирном доме, которое, по предварительным данным, устроил подросток. О случившемся в отдел МВД России по Омскому району сообщил мастер управляющей компании, обслуживающей здание.

Как установили стражи порядка, очаг находился на цокольном этаже. Изучив записи камер видеонаблюдения и осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что пожар возник в результате поджога. Шестнадцатилетний житель этого же дома с помощью зажигалки воспламенил утеплитель под профильным листом, а затем ушел. Свою причастность юноша признал.

Сейчас с учащимся десятого класса и его родственниками занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Ущерб, нанесенный огнем, еще предстоит оценить.

Выяснилось также, что летом этого года подросток уже совершал похожий противоправный поступок – тогда он гостил у бабушки в районе области.