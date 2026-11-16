omskinform.ru

В Омске в отделе полиции № 10 УМВД России по городу возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ после заявления 21-летнего студента колледжа из Центрального округа. Об этом сообщили в полиции.

Как рассказал учащийся третьего курса следователю, с нескольких его карт злоумышленники сняли 195 000 рублей. Поводом для перевода средств стало обещанное мошенниками получение выигрыша в мессенджере. Сотрудники полиции уже направили запросы в банки и операторам сотовой связи. Кроме того, ведется работа по установлению и розыску подозреваемых.

За прошедшие сутки в омскую полицию поступило 972 сообщения о преступлениях и происшествиях. Проверки по ним привели к возбуждению 21 уголовного дела. В течение смены стражи порядка завели 4 дела о кражах, а еще 2 – о дистанционных преступлениях.