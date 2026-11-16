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Калачинский городской суд Омской области признал 37-летнего местного жителя виновным в административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ и назначил ему штраф. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Как следует из материалов дела, с апреля 2025 года по апрель 2026 года мужчина публиковал в социальной сети сообщения и материалы иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Публикации распространялись в том числе через репосты со ссылками на первоисточники. Информация о признании деятельности этих организаций нежелательной содержится в соответствующем перечне на официальном сайте Минюста России.

При вынесении решения суд учел характер и фактические обстоятельства правонарушения, а также отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств. В итоге омичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.