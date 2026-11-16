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Омский областной суд подтвердил законность содержания под стражей бывшего руководителя «Омской областной газовой компании» Дениса Кришкевича, обвиняемого по ч. 4 и ч. 7 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Следствие считает, что учредитель и фактический руководитель ООО «Омская областная газовая компания» нарушил условия ранее избранной подписки о невыезде. Находясь под этой мерой пресечения по уголовному делу, он, по данным органов предварительного следствия, вступил в преступный сговор с другими лицами. Вместе с ними он похитил сжиженный природный газ, принадлежащий компании, в отношении которой введена процедура банкротства. Ущерб, нанесенный организации и ее кредиторам, оценивается более чем в 2 млн рублей.

Обвинение квалифицирует действия фигуранта как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Решение Центрального районного суда Омска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений.