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В Омске бригада скорой помощи выяснила, что причиной необычного поведения женщины на лавочке стал резкий недостаток сахара в крови, а не опьянение. Как сообщает «АиФ», историей поделилась фельдшер Ксения Гилева.

Медики застали пациентку дезориентированной: она с трудом понимала, что вокруг происходит, и давала невпопад ответы. Посторонний мог бы заподозрить алкогольное опьянение, однако для специалистов подобные признаки в первую очередь служат сигналом о проблеме со здоровьем. Бригада провела осмотр, проверив сознание, дыхание, давление, пульс, сатурацию и неврологический статус, а также измерив уровень глюкозы. Результат показал 2,1 ммоль/л – выраженную гипогликемию. После оказанной помощи состояние омички стабилизировалось.

Женщина пояснила, что болеет диабетом и получает инсулин: утром она сделала инъекцию натощак, и из-за резкого падения сахара возникли дезориентация и странное поведение.

Гипогликемия далеко не всегда сопровождается дрожью, потливостью и чувством голода. Пациент может стать вялым или возбужденным, его речь делается невнятной, а ориентация в пространстве нарушается. Если уровень глюкозы продолжит снижаться, не исключены судороги и потеря сознания, поэтому внезапная перемена в поведении человека требует пристального внимания – порой за ней стоит серьезная медицинская причина.