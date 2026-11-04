В районе Омской области решили уволить всех диспетчеров скорой

Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

В Марьяновском районе Омской области сотрудники скорой помощи сообщили о предстоящем сокращении всех диспетчеров, что, по их мнению, создает угрозу для жизни и здоровья пациентов.

Согласно открытому письму работников БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», опубликованному в паблике «Омск ВК», 24 сентября главный врач учреждения Ирина Смольникова подписала приказ № 6 о ликвидации оперативного отдела отделения скорой медицинской помощи. Под сокращение идут 4,75 ставки: 3,5 ставки медсестер и 1,25 ставки фельдшера, принимающих вызовы.

– Под сокращение попадают все местные диспетчеры – 4,75 ставки: 3,5 ставки медсестер и 1,25 ставки фельдшера по приему вызовов. Увольнение назначено на 11 декабря 2026 года, – говорится в открытом письме.

Решению о сокращении предшествовал трудовой спор. Весной 2026 года администрация больницы уменьшила стимулирующие выплаты персоналу на 35 %, однако после разговора с министром здравоохранения региона Дмитрием Маркеловым эти меры отменили. Затем сотрудники организовали профсоюз «Действие», обратились с жалобами в прокуратуру и трудовую инспекцию, а позже подали иск в суд.

Как утверждают медики, на круглосуточное дежурство, как правило, выезжает только одна бригада – фельдшер и водитель. Из специализированного транспорта задействована единственная машина, тогда как остальной автопарк составляют устаревшие УАЗы без необходимого оснащения. Расстояния между населенными пунктами района доходят до 100 км, а зафиксированное время прибытия на срочные вызовы порой составляло 150 минут.

После сокращения диспетчеров принимать звонки и определять степень их срочности станет некому. Кроме того, не останется специалистов, способных координировать действия с ЕДДС, МЧС, ГИБДД и полицией при крупных ДТП на федеральной трассе или происшествиях на железной дороге. Работники убеждены, что приказ расходится с документами Минздрава России, согласно которым оперативный отдел является обязательным подразделением службы скорой помощи.

Медики настаивают на объективной оценке последствий сокращения с учетом размеров территории района, состояния автопарка и нехватки кадров в бригадах. Главное требование сотрудников – отменить приказ о ликвидации отдела.