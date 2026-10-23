Машины скорой помощи оперативно возвращают в строй на «Автобазе здравоохранения»

Омск – город большой, и расстояния здесь порой решают судьбу человека. Когда пациенту нужна экстренная помощь врача и счет идет на минуты, многое зависит именно от квалификации водителя и технического состояния автомобиля скорой помощи.

Накануне Дня автомобилиста в России БУ Омской области «Автобаза здравоохранения» официально отмечает свой юбилей – 65 лет. Рассказываем, как все устроено на предприятии, в штате которого – водители машин всех подстанций скорой медицинской помощи Омска, автомобилей, обслуживающих лечебно-профилактические учреждения, и, конечно же, мастера по ремонту автотехники. Автобаза работает в режиме 24/7, и здесь проводится как плановое, так и оперативное техобслуживание автопарка. Причем выполняется ремонт любой сложности.

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С большим автохозяйством нас знакомит заместитель директора предприятия, депутат Омского горсовета Дмитрий Шарушинский. Напомним, РИА «Омск-информ» делало с ним большое интервью в феврале. Ветеран СВО уже полтора года на этой руководящей должности и успел вникнуть во все детали.

– Общий штат нашего предприятия – порядка 1000 человек, из них – 765 водителей, 70 автослесарей. В основном мужчины, женщин в коллективе около 100. Текучка кадров небольшая, многие работают здесь десятилетиями, есть целые трудовые династии. У наших автослесарей золотые руки, они буквально творят чудеса, – рассказывает Дмитрий Шарушинский. – Также сложилось целое сообщество ветеранов боевых действий разных лет, в том числе «афганцы» и «чеченцы». Несколько человек, отслужив в Донбассе, вернулись к основной работе. Сейчас на СВО находятся около 20 парней.

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…Нашу «экскурсию» начинаем с зоны внепланового ремонта – она играет одну из ключевых ролей в поддержании работоспособности автопарка. Это, можно сказать, ТО для скорой помощи автомобилям. Здесь проводится срочный ремонт машин, поступающих с поломками и после аварий. Важно максимально быстро отправить их обратно на линию.

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– Несмотря ни на что, машина должна работать на линии, – подчеркивает наш «гид».

Важную роль играет оборотный склад, где хранятся уже отремонтированные узлы, агрегаты, отдельные блоки для оперативной замены.

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Комплекс зоны внепланового ремонта включает 8 подъемников, что позволяет производить до 40 текущих ремонтов в сутки в периоды сильных морозов или иных неблагоприятных погодных условий.

Особое внимание уделяется мойке деталей и агрегатов перед ремонтом. Недавно приобретенная современная автоматическая мойка закрытого типа эффективно удаляет даже сильнейший нагар на механизмах.

В цехе механообработки на станках изготавливаются детали любой сложности и проводится ремонт. Например, проточка в ремонтный размер карданного вала, шлифовка головок блоков цилиндров.

Также имеются моторный цех и участок трансмиссии. Агрегатный участок занимается восстановлением, в том числе сцепления.

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Большие возможности у кузнечного цеха. Например, здесь изготавливаются поковки для рессор. Цех оснащен горном для нагрева металлических деталей. Нам удалось понаблюдать за завораживающим процессом – от нагрева заготовки на открытом огне до обработки раскаленного металла автоматическим кузнечным молотом. В кузнечном цеху, прямо скажем, жаркая обстановка!

На ТО-2 осуществляется плановый и часто серьезный ремонт вышедших из строя машин. Диагностический участок оснащен современным компьютерным оборудованием для проверки двигателей и других систем.

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Жестяной цех занимается сварочными работами, восстанавливая кузовные элементы.

Возможности малярного цеха с современным оборудованием позволяют идеально восстановить внешний вид машины после повреждений и коррозии.

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Также в комплексе ТО имеется закрытая автомобильная мойка на 2 поста.

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Добавим, что весь парк «Автобазы здравоохранения» оснащен системой ГЛОНАСС. И речь идет не только о навигации: собираются данные о местоположении, состоянии транспорта, стиле вождения и работе водителя.

– Автопарк автобазы насчитывает 360 автомобилей, из которых 102 – машины скорой помощи. Остальные предназначены для обслуживания лечебно-профилактических учреждений, включая перевозку врачей. Есть несколько микроавтобусов и пазиков. Ежедневно скорая медицинская помощь осуществляет от 1000 до 1200 вызовов по городу, – приводит цифры Дмитрий Шарушинский. – Примерно столько же вызовов осуществляют автомобили, обслуживающие ЛПУ. Еще недавно износ автопарка достигал 95 %, но благодаря усилиям руководства области, а именно Виталия Павловича Хоценко и Александра Васильевича Артемова, наша автобаза получила более 20 автомобилей: 17 новых и 5 – с небольшим пробегом.

Кстати, в стране сохранилось всего несколько централизованных автобаз здравоохранения наподобие омской. Где-то автомобили СМП обслуживают население по договору аутсорсинга, а где-то главные врачи медучреждений вынуждены сами заниматься вопросами эксплуатации, хранения и ремонта автомобилей СМП, и они очень завидуют Омску. Как показывает практика, экономически это невыгодно, и кажущаяся бережливость выливается в еще большую нагрузку на региональные бюджеты.

– Когда мы привели расчеты, омский губернатор с нами согласился: иметь свою автобазу здравоохранения – экономически целесообразно, – рассказал Дмитрий Шарушинский.

…Подготовка к торжеству по поводу юбилея «Автобазы здравоохранения» шла не один месяц. Сотрудники автобазы удостоены благодарственных писем губернатора Омской области, благодарностей и почетных грамот Министерства здравоохранения РФ и прочих наград; 27 сотрудников удостоены почетных грамот Омского горсовета.

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Около 50 водителей представлены к нагрудным знакам отличия Министерства транспорта РФ – «За безаварийную работу». Отметим, что получить такой знак непросто во всех смыслах. Так, первая степень подразумевает свыше 500 тыс. км безаварийного пробега, вторая степень – свыше 300 тыс. км, третья – свыше 200 тыс. км. И чтобы представление дошло до федерального Минтранса, тоже надо постараться.

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…65 лет работы «Автобазы здравоохранения» – не просто цифра. Это тысячи маршрутов, сотни тысяч километров и, самое главное, десятки тысяч жизней, к которым успели вовремя. За каждым выездом стоит водитель, знающий город как свои пять пальцев, механик, проверяющий все до мельчайших деталей, диспетчер, прокладывающий самый быстрый маршрут. Это команда, от слаженности которой зависят жизни омичей.

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Крепко сработанная команда профессионалов своего дела в дождь, гололед, снег и жару круглосуточно готова доставить медиков к больному. Например, во время пандемии Covid-19 водители автобазы продолжали работать по обычному графику, в том числе развозили вакцину по области.

Сегодня здесь не подводят сухие итоги и не считают километры, а говорят о людях, о том, что каждый выезд – уже маленькая победа. И в этом – суть юбилея: не просто отметить дату, а еще раз сказать спасибо тем, кто делает невозможное возможным.

Итак, «Автобаза здравоохранения» Омской области продолжает свой маршрут –надежно, быстро, с заботой о каждом. И пусть впереди будет еще много лет такой же важной и нужной работы.