Ветеран СВО Дмитрий ШАРУШИНСКИЙ: «В добровольцы шли не ради денег»

В годовщину начала СВО кавалер ордена Мужества рассказал о службе добровольцем на Донбассе, возвращении к мирной жизни, депутатской деятельности в Омском горсовете.

Специальная военная операция России на Украине началась ровно 4 года назад – 24 февраля 2022 года о непростом решении объявил Владимир Путин.

В преддверии этой даты гостем редакции РИА «Омск-информ» стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, выпускник кадровой программы «Время Героев», депутат Омского горсовета, участник регионального проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Дмитрий Шарушинский.

Поговорили о жизни до СВО, особенностях службы в добровольческом объединении, о том, что сложнее всего «за ленточкой», о возвращении в мирную жизнь, а также о работе депутатом Омского горсовета.

Это интервью станет первым материалом в серии публикаций о возвращающихся домой героях специальной военной операции. Проект выходит в преддверии 20-летия РИА «Омск-информ».

От Дальнего Востока до Германии

– Дмитрий Владимирович, вы родились на Дальнем Востоке. Расскажите о своих родителях, в какой росли обстановке?

– Отец родом из Новосибирской области, выпускник Омского общевойскового училища, ветеран боевых действий в Афганистане. Мама – омичка, окончила местное медучилище. Родители познакомились и поженились в Омске, перед выпуском отца. Поехали служить на Дальний Восток. В 1971 году родилась сестра, а я появился в 1976-м. Был грудничком, когда семья поехала служить в Германию, город Дрезден. Мало что помню из того времени… Йогурт в Германии вкусный был и еще бананы.

В 1980 году переехали в Белоруссию. Оттуда уезжали на два года в Монголию, жили в маленьком городке Чойр, затем вернулись обратно. Школу оканчивал в Белоруссии. В детстве было очень много переездов из одной военной части в другую. Отец успел послужить в Афганистане, заработал там орден Красной Звезды.

– Вы так интересно говорите: «мы служили».

– В семьях военных так принято.

– Как попали в Омск?

– В Омске оставалась бабушка по маминой линии, поэтому решили вернуться в родные пенаты. Сестра поступила в СибАДИ. Я перебрался в Омск еще раньше родителей, после армии пошел служить в органы внутренних дел. Параллельно окончил Омскую академию МВД.

В 2003 году уволился уже из аппарата управления МВД по Омской области. Платили очень мало, а к тому времени появилась своя семья, родился сын. Ну и пошел по коммерческой линии.

– Что это был за бизнес?

– Да чем только не занимался. В 2021 году решил перебраться в Москву. У меня последняя должность была – руководитель отдела продаж московской финансовой компании.

Захотел стать добровольцем

– Как узнали о начале СВО?

– Работал, как говорится, никого не трогал. Стою, встречаю людей на крыльце, кофе пью и узнаю о начале спецоперации.

– Для вас это стало неожиданностью?

– Полной неожиданностью! Наша страна вела себя на международной арене очень пассивно, и я не ожидал, что все так получится. Сразу начал следить за тем, что там происходит, очень волновался. Ставка, вероятно, была на то, что украинские элиты перейдут на нашу сторону. Но этого не произошло. Видимо, недооценили противника. После Изюмского сражения, где нам здорово досталось, скажем откровенно, я уже решил для себя, что пойду на СВО.

Идея стать добровольцев возникла летом 2022 года. Вскоре объявили частичную мобилизацию, и я понял, что повестка может прийти в любой момент на омский адрес, а я нахожусь в Москве. Решил ехать в Омск. Но повестки так и не было.

…Мысль о добровольцах вызывала ассоциации с историческими событиями – «Уходили добровольцы на Гражданскую войну» или Русско-турецкая война («Турецкий гамбит»), когда студенты шли добровольцами. Но я прекрасно понимал, что современная армия – это скорее жестокая машина, а не романтизированное поле боя. Поразили предлагаемые большие деньги, в которые я не мог поверить. Отправился в Тамбов, где формировался добровольческий батальон имени Александра Невского.

Через месяц ожидания нам принесли контракты, почему-то с частной военной компанией. Но наша группа отказалась их подписывать, настаивая на контрактах с Министерством обороны России.

Затем мы отправились в Ростов-на-Дону. После месяца в лагере на берегу Дона, в так называемой «Левобережке», при подписании контракта вместо военного билета, который находился в Омске, я предоставил паспорт, сказал, что служил в спецназе ДНР. Так же поступили и мои товарищи. После заключения контрактов, оформили с банком договоры на зарплатные карты, получили экипировку, снаряжение и отправились на полигон.

Все произошло стремительно. 28 ноября 2022 года – контракт, а 4 декабря уже оказался «за ленточкой», с 7 декабря – на передовой.

«За ленточкой»

– То есть на обучение времени почти не было?

– У меня за плечами хорошая армейская школа, поэтому сразу попал в разведку, пулеметчиком. Первую группу сформировали из 15 человек. Нужно было выходить на линию боевого соприкосновения, в серую зону. Сам вызвался стать старшим. Неделю мы сидели на переднем крае. Непонятно, кто справа, кто слева. Потери, конечно, понесли. Потом, когда вышли с «передка», люди стали проситься в мою группу.

Тяжелые условия службы, особенно в начальный период, были связаны с постоянными обстрелами и нехваткой элементарных удобств. Окопы и позиции были крайне примитивными, а потери – ежедневными, что дало позиции название «точка 200».

– А какие были погодные, бытовые условия?

– Запомнилось, когда после дождя со снегом начался ледяной дождь, впервые столкнулся с таким явлением. Влага моментально замерзает, и получается, что у тебя и одежда ледяная, и все вокруг льдом покрывается – ветки, деревья, земля. А как-то несколько дней просидели без воды. Застилали воронки плащ-палатками и так собирали дождевую воду, кипятили ее и пили. И снег топили, и сосульки грызли.

…Еще от отца усвоил, что солдат без дела – преступник. После первой ротации попали в отапливаемый курятник, где был запас сухого пайка. Помылись, объелись, побыли в тепле. И это такое счастье! Но я понимал, что сейчас начнется. Взрослые же все мужики, сразу найдут, где достать выпить.

«Давайте мы будем учиться, – говорю. – Потому что мы попали на войну, шутки закончились». И все нормально, с пониманием это восприняли. Учил тому, чему учили меня самого: тактике, обращению с оружием, передвижению на поле боя.

– Совсем спиртное не употребляли?

– Во время службы, особенно на передовой, существовал строгий запрет на употребление алкоголя. Это было обусловлено двумя причинами: психологической и физиологической. Психологическая заключалась в том, что алкоголь замедляет реакцию, что может быть смертельно опасным в условиях боевых действий. Физиологическая причина, хоть это и не подтверждено, гласила, что алкоголь разжижает кровь, увеличивая риск быстрой кровопотери при ранениях.

– Ваши лидерские качества не остались незамеченными?

– Нас человек 20 собралось, комбат говорит, твоя группа будет, командуй. И я захожу на передний край уже как командир взвода. И тут командир роты получает ранение. Говорит, командуй, а сам ушел. И мне пришлось командовать уже подразделением. А официально возглавил роту весной 2023 года.

Парились в бане, жарили шашлыки

– В чем еще специфика службы в добровольческом подразделении?

– Думаю, что сложнее с дисциплиной, соблюдением субординации. Но все решаемо. Несмотря на суровые условия, командование старалось поддерживать боевой дух. Так, после интенсивной боевой подготовки бойцам предоставлялся день для отдыха и наведения порядка. Это включало личную гигиену, стирку формы, отдых по желанию.

Всегда после выхода с передовой жарили шашлыки, под безалкогольное пиво и энергетики. Это стало традицией. Фотографировались, отправляли снимки раненым товарищам.

Когда жили в селах – везде делали бани. С удивлением узнал, что у местных бань нет. Перебравшись в лес, летом мылись в своем ротном душе, а зимой ходили к армейцам в их баню.

К маю 2023 года рота была обкатана в боях, на должности командиров встали достойные бойцы, которые являлись старшими офицерами запаса ВС РФ и полиции - полковники и подполковники. С этими людьми я поддерживаю связь до сих пор.

– А как в основном проявлялись люди, какой был боевой настрой?

– Было такое, что ребята сидят две недели в окопах, в грязи по колено, под обстрелами, но при этом говорят: «Если надо, мы еще останемся». В добровольцы шли не за деньгами. Не знаю, как сейчас, но тогда было именно так. Конечно, попадались и трусы, и случайные люди, которым лишь бы в сторонке отсидеться, но это редкое исключение.

– Что самое главное вы вынесли для себя, побывав в зоне боевых действий?

– На мне лежала огромная ответственность. Я долго подбирал хороших командиров взводов. Командиром хочет быть каждый, но могут далеко не все. Потому что цена твоей ошибки – это чья-то жизнь. Мне удалось назначить грамотных инициативных командиров.

Возвращение

– Когда вы поняли, что пора возвращаться домой?

– Изначально подписывал контракт на три месяца. Когда пришло время демобилизации и мои бойцы начали собирать вещи, я наблюдал за новичками, которые постоянно прибывали. Как правило, это были люди старшего возраста. Один из них спросил, ухожу ли я. Видя их растерянные глаза, понял, что не могу их бросить. Сердце дрогнуло, и я ответил, что остаюсь. В результате прослужил почти год.

В конце 2023 года у моего командира истекал срок контракта и он предложил выйти в Россию вместе с ним, чтобы потом, в январе 2024 года, заключить новый контракт с ним одновременно и зайти «за ленточку». А у меня к тому времени уже было два ранения и с позвоночником проблемы серьезные. Когда вернулся, мне сделали МРТ позвоночника. Врачи удивлялись, как можно было воевать в таком состоянии.

Задумался о последствиях. Все не так просто в этой жизни. Мама, у которой слабое сердце, мне сказала, что, если снова пойду туда, сначала ее должен похоронить. Я ж ее сразу-то обманул, сказал, что поваром пошел на СВО, а когда она дырки от ранений на моем теле увидела, все поняла.

Жена вообще пригрозила разводом. Так что вернулся я навсегда. Командир, конечно, обиделся, что я не поехал с ним. Подвел его, наверное, какие-то планы в отношении меня были. Но до сих общаемся.

– Как вы можете оценить уровень медицинской помощи и реабилитации раненых на СВО?

– Дело в том, что, получив слепое проникающее ранение в правое плечо, а затем сквозное осколочное ранение в правое бедро, в обоих случаях я не покидал зону боевых действий. Первый осколок вообще извлек сам за утеплитель от куртки, который торчал из раны.

Было очень горячее время, все бросить и отлеживаться в тылу не было никакой возможности, именно по этой причине, будучи дважды раненным, отказывался от эвакуации и госпитализации. Медицинскую помощь мне оказали на месте. А уже после возвращения домой, столкнулся с волокитой… Омский военный госпиталь, к сожалению, редко кто хвалит.

А вот от взаимодействия с омским отделением фонда «Защитники Отечества» только позитивные эмоции. Сразу нашли общий язык с его руководителем Натальей Чайкой. Фонд активно работает с ветеранами, организуя диспансеризацию, сопровождая по врачам и предлагая санаторно-курортное лечение. Оказывает всестороннюю помощь по самым разным вопросам.

Социальный лифт

– Чем вас привлекла программа «Время Героев» и что дала?

– «Время героев» – инициатива, направленная на привлечение участников боевых действий во власть, предполагает обучение. Узнал о программе через ротный чат и попал на заочное обучение.

По окончании обучения в конце 2024 года подумал, а не связать ли свою дальнейшую карьеру с государственной службой. Написал письмо нашему губернатору Виталию Павловичу Хоценко.

Меня пригласили на встречу с руководителем аппарата губернатора и правительства Омской области Анной Дмитриевной Марухиной и руководителем департамента государственной гражданской и муниципальной службы аппарата губернатора Аллой Александровной Левищевой. Время назначили на 9 утра. А в 11 утра я уже должен был с другими ветеранами проводить урок мужества в медицинском колледже на Левом берегу. Переодеться бы не успел, поэтому на встречу в правительство прибыл в военной форме, с наградами. Было неловко, попытался объяснить, что так одет не для того, чтобы произвести впечатление. Мне ответили, что поздно: уже произвел. Предложили составить подробное резюме.

Впоследствии была вторая встреча, где присутствовал заместитель губернатора Алексей Сергеевич Ромахин. Предложили должность в правительстве региона. Но заниматься по сути «писарской» работой не захотелось, тем более что уровень зарплаты совершенно не впечатлил.

Вскоре поступило предложение о встрече с министром здравоохранения Омской области Дмитрием Анатольевичем Маркеловым. Вот он предложил должность заместителя директора автобазы здравоохранения.

Помощь людям

– Расскажите, что это за работа, она вас устраивает? Каковы перспективы?

– Сначала я не понял, чем предстоит заниматься. Но когда стало известно, что на автобазе работает около тысячи человек, заинтересовался. Масштаб впечатлил: в парке свыше 360 единиц транспорта, включая машины скорой помощи и автомобили других видов. Несмотря на серьезный износ техники, вся она на ходу благодаря профессионализму механиков. Высокий коэффициент технической готовности позволяет постоянно иметь резерв машин скорой помощи, превышающий количество медицинских бригад.

Я активно принимаю участие в отлаженной работе подразделений, взаимодействую и с руководителями, и с сотрудниками. Помогаю людям в различных ситуациях.

Например, недавно обратился водитель: сын-срочник подписал контракт, а у него истек срок действия паспорта перед отпуском. Оказалось, контрактнику для замены паспорта не нужен военный билет, а достаточно отпускного свидетельства.

У другого сотрудника сын пропал без вести. Подсказал ему алгоритм действий.

Еще один случай касается гражданина Азербайджана, который воевал за Россию. Помог ему с вопросами гражданства, организовав звонок прямо при нем в посольство, где ему дали рекомендации по дальнейшим шагам. В целом могу назвать эту работу великолепной школой жизни.

Диалог с избирателями

– Дмитрий Владимирович, в сентябре прошлого года на довыборах в Омский горсовет вы уверенно одержали победу по одномандатному избирательному округу № 11, вошли во фракцию «Единая Россия». Расскажите об этом опыте.

– В политическом плане я пришел на участок с сильными коммунистическими настроениями. Мне говорили, что я первый кандидат в депутаты, который ничего не обещает. Это потому, что я всегда свои обещания выполняю и не даю их, если не уверен в результате.

Депутатская деятельность открывает новые возможности для решения насущных проблем избирателей. Когда люди обращаются с экстренными вопросами, например, о перекопанной улице, появляется возможность немедленно связаться с ответственными службами и добиться быстрого решения проблемы. Это прямое содействие гражданам, которое гораздо эффективнее формальных обращений, требующих месяцы на рассмотрение. Люди часто благодарят за оперативность.

В моей депутатской приемной постоянно работает помощник, а личные приемы провожу дважды в месяц в разных районах – на ул. Заозерной и в поселке Береговом.

– А чем занимаетесь непосредственно в горсовете?

– Являясь членом комитета ОГС по вопросам транспортной инфраструктуры, принимаю активное участие в его работе. Не так давно предложил узнать о состоянии дел в городе по внедрению автоматизированной системы управления наземным движением транспорта.

Если поначалу я не совсем понимал, для чего мне это нужно – быть депутатом, то сейчас, вникнув в проблемы людей, подумываю о переизбрании в горсовет на своем округе уже на следующую каденцию.

Что дальше?

– Как вы считаете, страна готова к массовому возвращению участников СВО в мирную жизнь?

– Наверное, об этом еще рано говорить. Основная проблема, с которой они столкнутся, это резкое снижение доходов, что вызывает обеспокоенность.

– А что вас ожидает «на выходе» вашего участия в проекте «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»?

– Обучение проходит еженедельно по субботам в Омском госуниверситете - очно, а еще много лекций и занятий в онлайн формате. Занятия охватывают проектную деятельность, бюджетные вопросы и муниципальные понятия. Проект рассчитан почти на год. Вероятно, получу диплом о дополнительном образовании или переподготовке.

– А свою дальнейшую карьеру вы как-то уже просматриваете?

– Тяготею к теме транспорта. Очень хотел бы на уровне муниципалитета решать проблемы городского транспорта, парковок.

Хочу сказать, что в последнее время Омск сильно изменился в лучшую сторону, я наконец-то его разглядел. Появилось много красивых ухоженных мест притяжения, где просто можно погулять. Во многом это, считаю, заслуга губернатора Виталия Павловича Хоценко, который решает основную задачу – привлекает всеми возможными способами в регион средства.

Это и молодежная столица, и культурная столица. А, например, аэропорт Омск-Федоровка – это вообще моя давняя мечта, и думаю, что этот проект будет реализован.

В городе совершенно изменилось настроение, нет былого уныния, из Омска стали меньше уезжать.

И очень хотелось бы сделать город удобным для проживания во всех смыслах.