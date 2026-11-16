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Ночью 15 ноября на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, который омичи также называют мостом у Телецентра, произошло ДТП со смертельным исходом. Информация об аварии поступила в дежурную часть омской Госавтоинспекции в 02:25, сообщается в публикации ведомства.

По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля-эвакуатора ГАЗель находился мужчина 2003 года рождения. Он ехал по мосту от проспекта Мира в сторону улицы Крупской. В какой-то момент машина наехала на пешехода, который переходил дорогу в месте, не предназначенном для перехода. От полученных травм мужчина 1984 года рождения скончался прямо на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что на мосту сейчас идет ремонт. Он частично перекрыт.