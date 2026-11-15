На омской «трассе смерти» водитель врезалась в пассажирский автобус и погибла

Фото: Макс-канал прокуратуры Омской области

Вчера, 14 ноября, около 18:50 стало известно об аварии с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, 45-летняя дама за рулем автомобиля «Тойота» на 602-м километре автодороги Тюмень – Омск, называемой «трассой смерти», выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом «ПАЗ» под управлением 57-летнего водителя. В салоне автобуса в момент удара находились 20 пассажиров.

Фото: Макс-канал прокуратуры Омской области

В результате аварии водитель «Тойоты» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Двоим пассажирам автобуса – мужчинам 49 и 27 лет – потребовалась медицинская помощь.

Судя по снимкам с места происшествия, иномарка превратилась в груду железа, у автобуса пострадала передняя часть.

Сейчас по факту происшествия организована проверка, которая поставлена на контроль прокуратурой Омского района. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.