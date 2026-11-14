Защита от обмана: сотовые операторы будут помечать звонки от банков

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Операторы связи «большой четверки» и ведущие банки России заключили договоры о маркировке вызовов, и в скором времени все звонки от кредитных организаций получат соответствующую отметку, сообщает Минцифры РФ. Информация об этом появилась в официальном макс-канале ведомства.

– Они заключили договоры. В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы, – сообщает ведомство.

Теперь при поступлении входящего вызова на дисплее смартфона абонент увидит наименование банка, который ему звонит. По мнению Минцифры, такая мера позволит людям лучше распознавать вызовы и уменьшит вероятность обмана со стороны мошенников, представляющихся работниками финансовых учреждений. В ведомстве назвали достигнутые соглашения серьезным шагом на пути защиты граждан от телефонного мошенничества и укрепления доверия к звонкам из банков.

Напомним, что с сентября 2025 года в России действует требование маркировать вызовы от компаний и индивидуальных предпринимателей: оператор обязан показывать на экране телефона название организации. Многие банки ранее уже подписали подобные соглашения с операторами связи, а часть компаний, как сообщалось, пока находится на этапе обсуждения и заключения таких договоров.