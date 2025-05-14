Однако коснется он не всех, а только дропперов.

С завтрашнего дня, 15 мая, в России вступают в силу ограничения на вывод и обналичивание денег. Однако эта мера коснется только пособников мошенников – дропперов, сведения о которых попали в специальную базу данных Банка России.

Дропперы смогут переводить себе и другим не более 100 тыс. рублей в месяц. Как сообщили в омском отделении Банка России, это нужно, чтобы дропперы могли совершать жизненно важные переводы, но не смогли обналичить похищенные деньги.

– Сейчас, если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если банк этого не сделал, с 15 мая 2025 года для такого человека вводится лимит, – отметила заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.

Если сведения о противоправных действиях поступят от полиции, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.

Отметим, что на платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть покупки можно будет совершать без ограничений.