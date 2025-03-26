Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

УФАС не понравилась реклама кредитного учреждения.
Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу АО «Альфа-Банк». Антимонопольный орган обратил внимание на радиоролик, в котором говорилось, что «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса». Однако доказать это утверждение организация не смогла.
– В рекламе отсутствовал конкретный критерий, по которому АО «Альфа-Банк» и его программа лояльности для бизнеса сравнивались с другими банками и программами и который имел бы объективное подтверждение. Такая реклама могла ввести в заблуждение потребителей, – заявили в УФАС.
После вмешательства антимонопольщиков банк перестал крутить ненадлежащую рекламу.
·Экономика/Бизнес

УФАС не понравилась реклама кредитного учреждения.
Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу АО «Альфа-Банк». Антимонопольный орган обратил внимание на радиоролик, в котором говорилось, что «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса». Однако доказать это утверждение организация не смогла.
– В рекламе отсутствовал конкретный критерий, по которому АО «Альфа-Банк» и его программа лояльности для бизнеса сравнивались с другими банками и программами и который имел бы объективное подтверждение. Такая реклама могла ввести в заблуждение потребителей, – заявили в УФАС.
После вмешательства антимонопольщиков банк перестал крутить ненадлежащую рекламу.