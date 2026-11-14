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Происшествия

В Омске мужчина сломал ручки машинам, припаркованным на газоне

vk.ru/regio55
ЛШ
Лев Шишкин
·Происшествия·Лев Шишкин

В Омске мужчина сломал ручки машинам, припаркованным на газоне

Фотографии поврежденных автомобилей опубликовали в соцсетях.
Парковка на газоне в Нефтянках Омск

Омичи сообщают в соцсетях о мужчине, который сломал ручки у припаркованных машин. Инцидент произошел в городке Нефтяников, фотографии опубликованы в группе «Регион 55 | ЧС Омск». На снимках – два автомобиля, предположительно стоявшие в зоне газона.

Владельцы автомобилей планируют написать заявления в полицию.

С 2024 года в Омске расширили понятие «газон»: в него включили участки с перспективой травяного покрытия. Для фото- и видеофиксации нарушений парковки, в том числе на газонах, власти используют специальное оборудование. К началу ноября сумма штрафов за парковку на газонах превысила 25,5 млн рублей, зафиксировано свыше 11,9 тыс. нарушителей.

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·Происшествия·Лев Шишкин

В Омске мужчина сломал ручки машинам, припаркованным на газоне

Фотографии поврежденных автомобилей опубликовали в соцсетях.
Парковка на газоне в Нефтянках Омск

Омичи сообщают в соцсетях о мужчине, который сломал ручки у припаркованных машин. Инцидент произошел в городке Нефтяников, фотографии опубликованы в группе «Регион 55 | ЧС Омск». На снимках – два автомобиля, предположительно стоявшие в зоне газона.

Владельцы автомобилей планируют написать заявления в полицию.

С 2024 года в Омске расширили понятие «газон»: в него включили участки с перспективой травяного покрытия. Для фото- и видеофиксации нарушений парковки, в том числе на газонах, власти используют специальное оборудование. К началу ноября сумма штрафов за парковку на газонах превысила 25,5 млн рублей, зафиксировано свыше 11,9 тыс. нарушителей.

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Рубрика - Происшествия