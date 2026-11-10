Омичам разрешат стоять на платных парковках бесплатно

Мэрия подготовила проект постановления, упрощающий условия использования платных парковочных мест для некоторых категорий горожан. Документ уже опубликован на сайте городской администрации.
Право на бесплатную стоянку машин получат ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и бойцы, воевавшие в составе формирований ДНР и ЛНР с 2014 года. Льгота также распространится на многодетные семьи и близких родственников погибших или пропавших без вести участников СВО.
– Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр льготных парковочных разрешений записи о льготном парковочном разрешении», – отмечается в документе.
Обязательным условием для оформления льготы является наличие постоянной регистрации на территории Омской области. Разрешение выдается на один год исключительно на одно транспортное средство, после чего процедуру продления потребуется повторить. Заявки профильные ведомства будут обрабатывать в течение семи рабочих дней.
Напомним, что на 47 городских улицах планируется обустроить 200 зон платной парковки общей вместимостью 3 794 машино-места.