«Почему мы должны платить?»: омичи устроили разнос мэрии из-за платных парковок

Фото: Omskinform.ru

В Омске автомобилисты возмутились продолжительностью бесплатной парковки и потребовали сократить количество платных мест. По мнению одного из жителей города, предусмотренных 15 минут недостаточно даже для того, чтобы сходить в магазин или аптеку. Тем более этого времени не хватит на посещение больницы или банка. Свое мнение омич высказал в паблике «Омск ВК | Жизнь города | Новости | ЧП | ДТП».

— Эти минуты будут распространяться только на таксистов. Обычный водитель за это время даже в магазин не успеет сходить. Получается, вы в своих офисах тоже должны делать дела до 15 минут, а не просиживать жопы в креслах. Почему мы должны дополнительно платить за поход в магазин, аптеку, больницу, банк? Мы требуем сократить количество платных парковочных мест и увеличить время, – написал горожанин.

В мэрии в ответ пояснили, что платные парковки вводят для разгрузки городских территорий, обеспечения свободного движения и возможности маневрирования автомобилей. При этом для граждан льготных категорий парковка останется бесплатной. Платная парковочная зона работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Однако на вопрос о том, планируют ли власти увеличить время бесплатной стоянки и сократить количество платных парковочных мест, в администрации не ответили.

Напомним, ранее сообщалось, что улица в центре Омска стала частично платной.