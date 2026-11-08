Улица в центре Омска стала частично платной

Фото: Omskinform.ru

В центре Омска одна из полос проезжей части улицы Лермонтова превратилась в платную парковку. Час стоянки обойдется в 60 рублей в час. Об этом сообщил читатель «Омск-информа».

Ранее редакция уже анонсировала появление этой стоянки. Соответствующая пунктирная разметка от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина появилась здесь на днях. В остановочный карман помещается 35 автомобилей, это 2100 рублей в час. На другой стороне улицы Лермонтова парковка запрещена в любом виде.

К концу 2026 года в Омске планируется обустроить 200 зон на 47 улицах, которые суммарно вместят 3794 машиноместа. Как правило, деньги за стоянку будут брать с 08:00 до 20:00, тогда как ночью, в праздники и выходные оплата не предусмотрена. В будние дни водителям предоставят бесплатные 15 минут. За игнорирование счета уже установлен штраф в 3500 рублей, который начнут применять по истечении суток.