В Омске решили построить парковку в неожиданном месте

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Администрация Омска выставит на торги право аренды земельного участка в районе Красноярского тракта. Речь идет о территории, расположенной недалеко от путепровода через железную дорогу.

Площадь участка составляет 14 тысяч квадратных метров. Согласно документам, будущий арендатор сможет обустроить здесь исключительно автостоянку – вид разрешенного использования предусматривает только хранение транспорта и не допускает строительства других объектов.

Примечательно, что в 2019 году эту же площадку региональное Агентство развития и инвестиций предлагало инвесторам под более масштабные проекты. Тогда землю разрешалось использовать для возведения торгового комплекса, автосалона, автосервиса или коммунально-складских объектов IV–V классов опасности.

На деле же территория сейчас занята крупной нелегальной свалкой. Летом 2024 года городские власти включали ее в перечень объектов под ликвидацию, но средств в бюджете на расчистку так и не нашлось – помимо обычного мусора, там скопились строительные отходы, вывоз которых требует серьезных затрат.