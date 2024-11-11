Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организация предлагала вкладывать деньги под большие проценты.
За январь-сентябрь Банк России выявил в Омской области 20 организаций, которые занимались нелегальной деятельностью. Из них 14 – без разрешения предоставляли займы, 5 – незаконно работали под вывеской «ломбард» и «микрокредитная компания», еще 1 имела признаки финансовой пирамиды.
– Современные финансовые пирамиды работают очень стремительно. Людей в них завлекают рекламой, в которой предлагают внести деньги под невероятно высокий процент, обещают гарантированный доход и просят привлечь друзей. В итоге человек может потерять деньги и испортить отношения с близкими, – сообщает пресс-служба омского отделения Банка России.
Омичам советуют проверять легальность организаций в реестрах Банка России, а в госреестре юридических лиц – вид их деятельности.
1789
·Экономика/Бизнес

Организация предлагала вкладывать деньги под большие проценты.
За январь-сентябрь Банк России выявил в Омской области 20 организаций, которые занимались нелегальной деятельностью. Из них 14 – без разрешения предоставляли займы, 5 – незаконно работали под вывеской «ломбард» и «микрокредитная компания», еще 1 имела признаки финансовой пирамиды.
– Современные финансовые пирамиды работают очень стремительно. Людей в них завлекают рекламой, в которой предлагают внести деньги под невероятно высокий процент, обещают гарантированный доход и просят привлечь друзей. В итоге человек может потерять деньги и испортить отношения с близкими, – сообщает пресс-служба омского отделения Банка России.
Омичам советуют проверять легальность организаций в реестрах Банка России, а в госреестре юридических лиц – вид их деятельности.
1789