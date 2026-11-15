В смертельном ДТП с автобусом пострадали строители Северного обхода

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Появились подробности вчерашнего смертельного ДТП на трассе Омск – Тюмень с участием автобуса и легковушки Toyota. Как выяснилось, ПАЗ вез сотрудников подрядной организации «Мостострой-11», осуществляющей строительство Северного обхода в Омском районе. Об этом сообщает NGS55.RU со ссылкой на прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в салоне автобуса находились 20 сотрудников АО «Мостострой-11», возвращавшихся после смены. Травмы получили мужчины 27 и 49 лет, которым оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 45-летняя водительница выехала на встречку, где столкнулась с автобусом и погибла.

Сейчас на переправе через Иртыш опоры уже почти завершены, специалисты приступили к надвижке металлоконструкций. Сдать объект планируется примерно через год, а позже АО «Мостострой-11» займется и мостом через Омь.

Региональное правительство и Газпромбанк в лице концессионера – ООО «ИнфраГЧП-А» – завершили процедуру финансового закрытия проекта по возведению Северного обхода Омска. Общая сумма заключенных кредитных и инвестиционных договоров превысила 46 млрд рублей. Об этом сообщает Газпромбанк.

Общие затраты на реализацию масштабной инициативы оцениваются примерно в 73 млрд рублей. Финансовая модель включает капитальный грант в размере 37 млрд рублей, где около 27 млрд выделят из федеральной казны и еще примерно 10 млрд – из регионального бюджета. ДОМ.РФ направил на эти цели 9,4 млрд рублей через облигационный механизм, что позволило снизить нагрузку на бюджет. На строительном этапе планируется задействовать около 520 специалистов, а в период эксплуатации – примерно 190.

Напомним, что четырехполосная дорога протяженностью около 66 км включит в себя мостовой переход через Иртыш длиной свыше 1,2 км. Проект снизит транспортную нагрузку на городскую сеть на 15 % и сократит путь между Тюменью и Новосибирском более чем на 20 км. Первый участок планируют сдать в 2028 году, а окончательное завершение работ намечено на конец 2030 года.